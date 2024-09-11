Житель Самарской области получил 150 часов обязательных работ за незаконную ловлю раков

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В Приволжском районе Самарской области мировой суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в незаконном вылове раков. Об этом сообщает региональная прокуратура.