В Самаре будут судить водителя маршрутки, ударившего пассажира

Следователи СУ СК РФ по Самарской области завершили расследование уголовного дела по статье "Хулиганство". В ближайшее время водитель маршрутки, избивший пассажира, предстанет перед судом.

Напомним, происшествие произошло в конце мая: в соцсетях появилось видео с сообщением, что "мигрант-маршрутчик избил старика за то, что тот попросил билет". Все это случилось в маршрутке №127 Самара - Новокуйбышевск. Водителя задержали и заключили под стражу.

"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", - рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.