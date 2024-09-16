Самарец рассказал неблагополучному знакомому о дорогом украшении и лишился его

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело 36-летнего местного жителя, обвиняемого в краже на более чем 300 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в начале июня 2024 г. он выпивал со знакомыми. Один из них — хозяин квартиры рассказал, что у него есть цепочка стоимостью 377 тыс. руб. и в результате лишился ее. Неоднократно судимый обвиняемый не отрицал вину и рассказал, что в тот же день сдал украшение в ломбард за 228 тыс. руб. и потратил деньги на оплату жилья, покупку телефона, оплату долгов, продукты и алкоголь.