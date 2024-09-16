Тольяттинец убил отца из-за бытовой ссоры

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело 37-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
20 января 2024 г. пьяный мужчина дома поссорился с 65-летним отцом и несколько раз ударил его ножом в голову. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Тольяттинца приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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