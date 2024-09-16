Учредителю юридической фирмы из Самары отправится в колонию за обман клиентов

В Самаре суд вынес приговор учредителю юридической фирмы. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Мужчину обвиняли в пяти эпизодах мошенничества. По версии следствия, в 2020 г. он заключал договоры на оказание юридических услуг, брал с клиентов предоплату, но не собирался выполнять условия договоров. Таким образом, злоумышленник присвоил около 100 тыс. рублей.
Суд назначил бизнесмену три года и месяц лишения свободы в колонии общего режима.
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В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...