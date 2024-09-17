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Власть и политика

Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, в пос. Кинельский прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса. По случаю профессионального праздника к лесникам обратился врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

"Среди ваших заслуг — тысячи гектаров леса, спасенного от огня, десятки миллионов выращенных саженцев для пополнения лесного фонда губернии. Благодаря вашему ежедневному труду Самарская область успешно достигает целей национального проекта "Экология", — врио министра

За последние несколько лет в регионе восстановили почти 4 тыс. гектаров лесного фонда, заготовили более 50 тонн семян лесных растений, вырастили 26 млн посадочного материала. "В этих цифрах — вклад каждого из вас", — добавил врио министра.

По решению президента России Владимира Путина с 2025 г. развитию лесного хозяйства будет способствовать новый национальный проект "Экологическое благополучие".

"Уверен, общими усилиями мы сделаем еще больше на благо самарских лесов. Ведь за плечами каждого из вас бесценный опыт, знания и мастерство лесного дела — то, что передается из поколения в поколение от ветеранов молодым специалистам. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу работу, за основы, за традиции, которые вы привили новому поколению работников лесного хозяйства", — подытожил Студенников.

Настоящая гордость лесного хозяйства — люди, посвятившие свою жизнь служению профессии. Сегодня в торжественной обстановке вручили три знака отличия Федерального агентства лесного хозяйства "За сбережение и приумножение лесных богатств России", а также две почетные грамоты и 10 благодарностей от федерального ведомства. Почетного звания "Заслуженный работник лесного хозяйства Самарской области" удостоен мастер леса Ядекар Мухомедьяров. Благодарностью губернатора Самарской области отмечены шесть сотрудников, а также благодарностью Самарской губернской думы — девять человек.

Уже по сложившейся традиции лесники сделали памятную высадку — на территории дома культуры в Кинельском теперь появилось более 50 саженцев рябины и две липы. В мероприятии поучаствовали и совсем юные лесоводы, высадив семь голубых елей возле детской площадки.

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