В Самаре состоится заключительная экскурсия "От Фабрики-кухни до "Рашпиля"

В среду, 18 сентября, в 18.30 в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" состоится одна из последних в этом сезоне экскурсий "От Фабрики-кухни до "Рашпиля".

"ЗИМ Галерея" продолжает знакомить самарцев с 11 знаковыми объектами в стиле авангарда и советского модернизма на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина. Участники экскурсии узнают непростую историю Фабрики-кухни в здании которой открылся филиал Третьяковской галереи, каким был ДК "Звезда" в 1970 году и в чем уникальность Дома "Рашпиль", получившего не одно народное название и многое другое.

Экскурсия "От Фабрики-кухни до "Рашпиля" была создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры и куратора "ЗИМфеста" Армена Арутюнова, разработанного в прошлом году по инициативе концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея".



Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.



Сбор группы в 18.20 у центрального входа на Фабрику-кухню (ул. Ново-Садовая, 149).