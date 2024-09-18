На ул. Ново-Садовой в Самаре появится офисная высотка

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й радиальной. Из документа, опубликованного горадминистрацией, следует, что здесь появятся жилой дом и "здание делового управления" (видимо, офисный центр).
Заявителем выступило ООО "Специализированный застройщик "Ренессанс" Рамиля Халиуллова, входящее в ГК "Вира". Жилой дом запланирован в 23 этажа и площадью 11,8 тыс. кв. м, а "офисник" — в 14 этажей и 9,9 тыс. кв. м.
В апреле этого года Государственная инспекция строительного надзора Самарской области сообщала, что в ведомство поступило извещение о начале строительства здания делового управления по этом адресу. "Здание представляет собой трапециевидный объем в плане. В здании предусмотрено 14 этажей и подземный паркинг", — указывалось в сообщении, которое сопровождали изображения будущего объекта.
Стройка развернется рядом с домом № 271 по ул. Ново-Садовой. Судя по рендерам, публиковавшимся Госстронадзором, офисное здание будет выходить фасадом на Ново-Садовую.
Последние комментарии
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.