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Строительство Строительство и недвижимость

На ул. Ново-Садовой в Самаре появится офисная высотка

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й радиальной. Из документа, опубликованного горадминистрацией, следует, что здесь появятся жилой дом и "здание делового управления" (видимо, офисный центр).

Фото: Госстройнадзор Самарской области

Заявителем выступило ООО "Специализированный застройщик "Ренессанс" Рамиля Халиуллова, входящее в ГК "Вира". Жилой дом запланирован в 23 этажа и площадью 11,8 тыс. кв. м, а "офисник" — в 14 этажей и 9,9 тыс. кв. м.

В апреле этого года Государственная инспекция строительного надзора Самарской области сообщала, что в ведомство поступило извещение о начале строительства здания делового управления по этом адресу. "Здание представляет собой трапециевидный объем в плане. В здании предусмотрено 14 этажей и подземный паркинг", — указывалось в сообщении, которое сопровождали изображения будущего объекта.

Стройка развернется рядом с домом № 271 по ул. Ново-Садовой. Судя по рендерам, публиковавшимся Госстронадзором, офисное здание будет выходить фасадом на Ново-Садовую.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

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