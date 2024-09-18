На ул. Ново-Садовой в Самаре появится офисная высотка

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й радиальной. Из документа, опубликованного горадминистрацией, следует, что здесь появятся жилой дом и "здание делового управления" (видимо, офисный центр).

Заявителем выступило ООО "Специализированный застройщик "Ренессанс" Рамиля Халиуллова, входящее в ГК "Вира". Жилой дом запланирован в 23 этажа и площадью 11,8 тыс. кв. м, а "офисник" — в 14 этажей и 9,9 тыс. кв. м.

В апреле этого года Государственная инспекция строительного надзора Самарской области сообщала, что в ведомство поступило извещение о начале строительства здания делового управления по этом адресу. "Здание представляет собой трапециевидный объем в плане. В здании предусмотрено 14 этажей и подземный паркинг", — указывалось в сообщении, которое сопровождали изображения будущего объекта.

Стройка развернется рядом с домом № 271 по ул. Ново-Садовой. Судя по рендерам, публиковавшимся Госстронадзором, офисное здание будет выходить фасадом на Ново-Садовую.