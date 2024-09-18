В Самаре сотрудник АО заплатит миллион рублей за коммерческий подкуп

В Новокуйбышевске суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное СУ СК.
С ноября 2021 г. по март 2023 г. сотрудник АО получил от индивидуального предпринимателя не менее 300 тыс. руб. за покровительство.
В итоге суд обязал обвиняемого выплатить штраф 1 млн руб. в доход государства.
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