Взгляни на Самару с новой высоты: изучаем sky и middle flats в небоскребе Баланс Towers

Недвижимость в небоскребах считается престижной во всем мире, и дело не только в высоте и видовых характеристиках, но и в классе жилья и его оснащении — они многофункциональны и технологичны. На примере самарского небоскреба Жилые башни "Баланс Towers", разбираем особенности высотной недвижимости бизнес-класса и планировочных решений.

На самом высоком уровне

Жилые башни "Баланс Towers" строятся на первой линии делового центра на пересечении улиц Московской шоссе и Луначарского. Башни А22 и Б37 — со статусом самого высокого жилого здания в Самаре, высота которого достигнет 130 метров, уже хорошо видно над строительным ограждением. И ранее в этой локации не строилось ничего подобного по масштабу и сложности.

Самарский небоскреб расположился среди жилой застройки прошлого века и деловых офисных зданий, а это означает, что проект станет новой доминантой района, значительно повышающей статус района и недвижимости здесь. И от обычной высотки его отличает не только высота, но и многофункциональность: трехуровневый подземный паркинг, три этажа коммерческой инфраструктуры в стилобатной части, закрытый приватный двор на уровне второго этажа и многое другое.

Но одним из главных преимуществ такой недвижимости принято считать видовые характеристики, и чем выше этаж — тем она более уникальна. Это выбор тех, кто хочет взять максимум от возможностей объекта.

Например, модная sky flat в башне Б37 на 32 этаже, площадью 68,33 кв. м. В этой квартире с двумя спальнями множество преимуществ, сделавших ее одной из самых популярных в проекте. Окон больше, чем комнат, и ориентация — на две стороны с уникальными для Самары видами. Можно любоваться и живописными городскими пейзажами, и Волгой на закате из просторной гостиной с ориентацией на северо-запад, и захватывающими видами на Жигулевские Ворота из спален, направленных на северо-восток.

Золотая середина

Многие предпочитают высоким этажам средние или ту самую золотую середину и выбирают при этом квартиры в престижном объекте с высокой ликвидностью. В Баланс Towers такие квартиры выведены в категорию middle и их стоимость может быть до 30% ниже, чем таких же вариантов на верхних этажах — это рациональный выбор статусного жилья.

И расположение, архитектурные и конструктивные особенности башни Б37 открывают безграничные возможности на любом этаже. Например, из квартиры на 10 этаже уже видна Волга и все городские красоты, а стоит она на 5 млн руб меньше, чем такая же sky flat для максималистов на верхних этажах.

Ориентация этой квартиры на 2 стороны: рассветы в спальне и закаты из просторной кухни-гостиной с видом на Ракету. Вот такой вид ждет обладателей квартиры на 10 этаже:

А теперь представьте, какой фантастический вид откроется с самой высокой точки Б37. Кстати, для всех резидентов на последнем этаже самого высокого дома в Самаре будет открыта смотровая площадка, поэтому насладиться панорамами смогут владельцы квартир на любом этаже.

"Баланс Towers" выбирают не только для жизни на высоте, но и за статус и наполнение. Архитектурную концепцию самарского небоскреба разработало столичное бюро T+T architects, а коммерческую инфраструктуру — федеральная консалтинговая компания RRG. Кроме того, в этом году проект Жилые башни "Баланс Towers" вошел в ТОП-3 небоскребов России по версии премии URBAN.

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