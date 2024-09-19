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Строительство Строительство и недвижимость

Взгляни на Самару с новой высоты: изучаем sky и middle flats в небоскребе Баланс Towers

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Недвижимость в небоскребах считается престижной во всем мире, и дело не только в высоте и видовых характеристиках, но и в классе жилья и его оснащении — они многофункциональны и технологичны. На примере самарского небоскреба Жилые башни "Баланс Towers", разбираем особенности высотной недвижимости бизнес-класса и планировочных решений.

Фото: предоставлено ООО "Специализированный застройщик "СИГМА-СТРОЙ"

На самом высоком уровне

Жилые башни "Баланс Towers" строятся на первой линии делового центра на пересечении улиц Московской шоссе и Луначарского. Башни А22 и Б37 — со статусом самого высокого жилого здания в Самаре, высота которого достигнет 130 метров, уже хорошо видно над строительным ограждением. И ранее в этой локации не строилось ничего подобного по масштабу и сложности.

Самарский небоскреб расположился среди жилой застройки прошлого века и деловых офисных зданий, а это означает, что проект станет новой доминантой района, значительно повышающей статус района и недвижимости здесь. И от обычной высотки его отличает не только высота, но и многофункциональность: трехуровневый подземный паркинг, три этажа коммерческой инфраструктуры в стилобатной части, закрытый приватный двор на уровне второго этажа и многое другое.

Но одним из главных преимуществ такой недвижимости принято считать видовые характеристики, и чем выше этаж — тем она более уникальна. Это выбор тех, кто хочет взять максимум от возможностей объекта.

Например, модная sky flat в башне Б37 на 32 этаже, площадью 68,33 кв. м. В этой квартире с двумя спальнями множество преимуществ, сделавших ее одной из самых популярных в проекте. Окон больше, чем комнат, и ориентация — на две стороны с уникальными для Самары видами. Можно любоваться и живописными городскими пейзажами, и Волгой на закате из просторной гостиной с ориентацией на северо-запад, и захватывающими видами на Жигулевские Ворота из спален, направленных на северо-восток.

Золотая середина

Многие предпочитают высоким этажам средние или ту самую золотую середину и выбирают при этом квартиры в престижном объекте с высокой ликвидностью. В Баланс Towers такие квартиры выведены в категорию middle и их стоимость может быть до 30% ниже, чем таких же вариантов на верхних этажах — это рациональный выбор статусного жилья.

И расположение, архитектурные и конструктивные особенности башни Б37 открывают безграничные возможности на любом этаже. Например, из квартиры на 10 этаже уже видна Волга и все городские красоты, а стоит она на 5 млн руб меньше, чем такая же sky flat для максималистов на верхних этажах.

Ориентация этой квартиры на 2 стороны: рассветы в спальне и закаты из просторной кухни-гостиной с видом на Ракету. Вот такой вид ждет обладателей квартиры на 10 этаже:

А теперь представьте, какой фантастический вид откроется с самой высокой точки Б37. Кстати, для всех резидентов на последнем этаже самого высокого дома в Самаре будет открыта смотровая площадка, поэтому насладиться панорамами смогут владельцы квартир на любом этаже.

"Баланс Towers" выбирают не только для жизни на высоте, но и за статус и наполнение. Архитектурную концепцию самарского небоскреба разработало столичное бюро T+T architects, а коммерческую инфраструктуру — федеральная консалтинговая компания RRG. Кроме того, в этом году проект Жилые башни "Баланс Towers" вошел в ТОП-3 небоскребов России по версии премии URBAN.

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Застройщик ООО "СЗ "Сигма-Строй". Предложение ограничено. Подробности на сайте balancetowers.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. *Towers — (англ.) башни. *Sky flats — (англ.) "квартиры с видом на небо". Первый взнос от 500 тыс. р. означает минимальный взнос при оплате покупки равными ежеквартальными платежами в течение полутора лет без начисления %. ЖК "Баланс Towers" — финалист федеральной премии Urban в 2024 году в номинации "Лучший жилой небоскреб".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

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