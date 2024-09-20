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Музеи и выставки Культура

Музей Эльдара Рязанова и галерея "Заварка" примут участие в проекте "Алабинъ ФЕСТ"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова и его отдел - Музей-галерея "Заварка" - примут участие в культурно-просветительском проекте "Алабинъ ФЕСТ", приуроченном к празднованию 200-летия со дня рождения государственного и общественного деятеля Петра Алабина.

Фото: музей Эльдара Рязанова

С пятницы по воскресенье, 20-22 сентября, в холле Музея Эльдара Рязанова будет работать стендовая выставка "Самарское знамя" (12+).

Проект рассказывает о помощи Самарской губернии братской Болгарии в годы русско-турецкой войны (1877-1878). Самарское знамя стало ярким воплощением дружбы двух народов: оно было создано и передано болгарским дружинам по инициативе Варвары Васильевны и Петра Владимировича Алабиных. С тех пор знамя служит символом славянского единства и боевого духа русских и болгар, бок о бок сражавшихся против многовекового османского ига.

Вход свободный.

В понедельник, 23 сентября, в 16:00 в Музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Благотворительные инициативы Петра Алабина" (12+). Ее прочитает заведующая "Заваркой", заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева.

Петр Владимирович Алабин известен своей благотворительной и просветительской деятельностью. Благодаря его инициативам в Самаре появился первый городской музей, строились храмы, развивались ремесленные мастерские монастырей, был проведен водопровод. На лекции гости узнают факты из личной жизни известного общественного деятеля и "отголоски" его просветительских практик сегодня.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограниченно, требуется предварительная запись в социальных сетях "Заварки".

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