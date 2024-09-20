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Суды Происшествия

Четверо нефтеврезчиков получили сроки в Самарской области

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор четверым местным жителям, которых обвиняли в хищении нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Один из осужденных организовал преступную группу. Ее участники нашли необходимый инструмент, технику, средства связи, а также переоборудовали транспорт для скрытой перевозки похищенного. В октябре 2022 г. двое подельников сделали несанкционированную врезку в нефтепровод, чем причинили ущерб 90 тыс. рублей. После этого они украли нефтепродукты на 660 тыс. рублей.

За самовольное подключение к нефтепроводу и кражу осужденным назначили сроки лишения свободы от года до двух с половиной лет в колонии общего режима.

Гид потребителя

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