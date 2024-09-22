Заур Тедеев: "Мы допускали ошибки, которые в Премьер-лиге не прощают"

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил причины поражения в матче с "Краснодаром", а также рассказал, почему Хубулов не вышел в старте.

"Хочется поздравить "Краснодар" с хорошей игрой и с победой. Уверен, что это команда будет бороться за чемпионство, там есть физически сильные футболисты, поэтому они сегодня были успешнее нас в игре один в один. Отчасти было много эпизодов, когда нас в простейших ситуациях продавливали, связанно это с тем, что мы проигрывали в единоборствах, сил было больше у футболистов атаки "Краснодара", это первое, что бросилось в глаза. Мы могли вернутся в игру после забитого мяча, но нужна была слаженность в обороне и время, чтобы забить еще один мяч. Мы забили второй, но, к сожалению, мы пропустили третий, до этого это была ключевая ситуация, которая нас сбила столку в плане психологии. Мяч, который мы пропустили, особенно третий, был слишком простой, и таких мячей было четыре. Мы допускали ошибки, которые в Премьер-лиге не прощают. В целом, команда выглядела неплохо, и, еще раз повторюсь, редко когда какой-то команде получается забивать "Краснодару" два мяча и отдельными эпизодами выглядеть интересно, убедительно. Для становления команды важно как можно больше позитива, даже в тех матчах, которые случаются не очень хорошо в плане результата", — отметил Тедеев.

Также Заур Эдуардович прокомментировал отсутствие Владимира Хубулова в старте: "Во-первых, у нас есть и другие игроки. Вове нужно во многих аспектах еще добавлять, потому что у него слишком большая пауза была без игры. Он работает, но работать должен еще больше, мы с ним об этом часто говорим. То, что ему удается результативно выступать, но это и в том числе партнеры, которые есть рядом. То, что произошло сегодня, у него было небольшое повреждение после последнего матча, и сегодня во втором тайме отдельными эпизодами не мог включаться, потому что у него были проблемы с голеностопами, это было неожиданностью для нас всех. Я уверен, Вова будет прибавлять, у меня в этом нет сомнений, и то, что он забивает мячи — это для его состояния ментального в первую очередь хорошо, надеюсь, что будет еще лучше", — подытожил тренер тольяттинцев.