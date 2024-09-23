Жителя Самары обвиняют в поджоге машины приятеля

В Самаре отправили в суд уголовное дело 32-летнего неоднократно судимого местного жителя. Его обвиняют в поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2024 г. на ул. Луговой в с. Дубовый Умет сгорела Lada Vesta. Пожарные и правоохранители выяснили, что причиной возгорания был поджог. Ущерб составил 980 тыс. рублей. 40-летний потерпевший рассказал, что ранее поссорился со знакомым. Пьяный приятель попросил отдать автомобиль в счет погашения долга, но владелец Lada отказался.

Правоохранители приехали к тому самому знакомому. Он отказался от дачи показаний. Задержанному предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества.