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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре за 550 млн руб. продают 48 соток земли на ул. Буянова

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участок под парковкой на ул. Буянова, 6 выставлен на продажу за 550 млн рублей. Площадь его составляет 48 соток. Объявление размещено на одном из сервисов.

Фото: roscadastres.com

Напомним, участок принадлежит АО "Приват Билдин", директором которой ранее являлся самарский депутат, бизнесмен Вячеслав Дормидонтов, находящийся в процедуре банкротства из-за миллионных долгов ООО "Самарский комбинат "Родник". Эта земля, занятая сейчас парковкой, уже выставлялась на продажу в начале этого года. Тогда указывалась очевидно условная стоимость в 11,1 млн руб. с оговоркой, что цена не окончательная.

"Приват Билдин" планировал построить на ул. Буянова жилую 31-метровую высотку. В 2021 г. компания  обращалась за разрешением на отклонение от предельных параметров при строительстве, но городские власти не согласовали предложения по сокращению парковочных мест.

Участок находится рядом с территорией, на которой ранее располагался водочный завод "Родник".

От имени того же продавца размещены еще несколько объявлений о продаже еще трех участков в Самаре общей стоимостью 780 млн рублей.

Так, участок 99,7 сотки на ул. Братьев Коростелевых, 3 продается за 330 млн рублей. По данным ЕГРН, землей владеет ООО "Хозтовары", опосредованно связанное с депутатом губернской думы Александром Милеевым.

Участок такой же площадью на ул. Сердобской, 8 (по этому адресу расположен головной офис ООО "ЭкоСтройРесурс", где Дормидонтов некоторое время работал исполнительным директором) оценен в 300 млн рублей.

За 150 млн руб. продается 29,2 сотки на  ул. Братьев Коростелевых, 47.

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