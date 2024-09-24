В Самаре за 550 млн руб. продают 48 соток земли на ул. Буянова

Участок под парковкой на ул. Буянова, 6 выставлен на продажу за 550 млн рублей. Площадь его составляет 48 соток. Объявление размещено на одном из сервисов.

Напомним, участок принадлежит АО "Приват Билдин", директором которой ранее являлся самарский депутат, бизнесмен Вячеслав Дормидонтов, находящийся в процедуре банкротства из-за миллионных долгов ООО "Самарский комбинат "Родник". Эта земля, занятая сейчас парковкой, уже выставлялась на продажу в начале этого года. Тогда указывалась очевидно условная стоимость в 11,1 млн руб. с оговоркой, что цена не окончательная.

"Приват Билдин" планировал построить на ул. Буянова жилую 31-метровую высотку. В 2021 г. компания обращалась за разрешением на отклонение от предельных параметров при строительстве, но городские власти не согласовали предложения по сокращению парковочных мест.

Участок находится рядом с территорией, на которой ранее располагался водочный завод "Родник".

От имени того же продавца размещены еще несколько объявлений о продаже еще трех участков в Самаре общей стоимостью 780 млн рублей.

Так, участок 99,7 сотки на ул. Братьев Коростелевых, 3 продается за 330 млн рублей. По данным ЕГРН, землей владеет ООО "Хозтовары", опосредованно связанное с депутатом губернской думы Александром Милеевым.

Участок такой же площадью на ул. Сердобской, 8 (по этому адресу расположен головной офис ООО "ЭкоСтройРесурс", где Дормидонтов некоторое время работал исполнительным директором) оценен в 300 млн рублей.

За 150 млн руб. продается 29,2 сотки на ул. Братьев Коростелевых, 47.