"РКС-Самара" перекладывают водовод на ул. Дачной без отключения холодной воды

Специалисты "РКС-Самара" обновляют один самых крупных городских водоводов, сразу на двух протяжённых отрезках. Линия диаметром 1000 мм пролегает от Привокзальной отопительной котельной (ПОК) в сторону центра города. Сейчас ресурсное предприятие обновляет два участка трубы — на ул. Дачной от Пензенской до Чернореченской и от ПОК до ул. Тухачевского. Всего — 850 метров.
Технологические условия таковы, что отключить линию нельзя — от нее запитаны жилые дома и Привокзальная отопительная котельная. На время работ специалисты предприятия смонтировали обводной участок, по которому сейчас осуществляется водоснабжение. Часть трубы уже демонтировали и начали укладку новой.
Параллельно этому водоводу проходит ещё один — тоже диаметром 1000 мм. Их роль в водоснабжении города чрезвычайно важна, поэтому они страхуют друг друга на случай непредвиденных ситуаций. Вторую линию также планируется обновить.
В общей сложности в этом году будет переложено 1700 м двух водоводов, которые идут к ПОК. Отсюда дальше вода пойдет по двум новым водоводам 1000 мм, которые сейчас специалисты "РКС-Самара" ведут в Куйбышевский район.
Все обновления направлены на развитие централизованной системы водоснабжения, повышение её надёжности и бесперебойности, отмечают в "РКС-Самара".
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.