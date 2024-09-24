"РКС-Самара" перекладывают водовод на ул. Дачной без отключения холодной воды

Специалисты "РКС-Самара" обновляют один самых крупных городских водоводов, сразу на двух протяжённых отрезках. Линия диаметром 1000 мм пролегает от Привокзальной отопительной котельной (ПОК) в сторону центра города. Сейчас ресурсное предприятие обновляет два участка трубы — на ул. Дачной от Пензенской до Чернореченской и от ПОК до ул. Тухачевского. Всего — 850 метров.

Технологические условия таковы, что отключить линию нельзя — от нее запитаны жилые дома и Привокзальная отопительная котельная. На время работ специалисты предприятия смонтировали обводной участок, по которому сейчас осуществляется водоснабжение. Часть трубы уже демонтировали и начали укладку новой.

Параллельно этому водоводу проходит ещё один — тоже диаметром 1000 мм. Их роль в водоснабжении города чрезвычайно важна, поэтому они страхуют друг друга на случай непредвиденных ситуаций. Вторую линию также планируется обновить.

В общей сложности в этом году будет переложено 1700 м двух водоводов, которые идут к ПОК. Отсюда дальше вода пойдет по двум новым водоводам 1000 мм, которые сейчас специалисты "РКС-Самара" ведут в Куйбышевский район.

Все обновления направлены на развитие централизованной системы водоснабжения, повышение её надёжности и бесперебойности, отмечают в "РКС-Самара".