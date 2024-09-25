В Самарской области увеличат компенсацию платы за вывоз ТКО

В Самарскую губернскую думу поступили на рассмотрение поправки в закон о господдержке граждан, имеющих детей. Поправки предусматривают увеличение компенсации платы за услугу "обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)".
"Сейчас компенсацию получают 18287 многодетных семей. Она составляет 50% от суммы оплаты. Увеличить компенсацию предлагается до 75%", - указано в пояснительной записке к законопроекту.
Инициатором поправок выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Необходимость изменений он объяснил переходом на новую систему начисления платы за обращение с ТКО в городах региона. Теперь жители частных домов будут платить за вывоз мусора не по площади жилья, а по числу жильцов. Пообещали аналогичное решение и для жителей многоквартирных домов.
"Увеличение компенсации предлагается в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей, вне зависимости от территории их проживания и вида жилого помещения", - говорится в законопроекте.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р