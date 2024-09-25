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В Самарской области увеличат компенсацию платы за вывоз ТКО

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую губернскую думу поступили на рассмотрение поправки в закон о господдержке граждан, имеющих детей. Поправки предусматривают увеличение компенсации платы за услугу "обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)".

"Сейчас компенсацию получают 18287 многодетных семей. Она составляет 50% от суммы оплаты. Увеличить компенсацию предлагается до 75%", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

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В Самарской области началась новая мусорная реформа. Частично изменили систему начисления платы, сменили регоператора, выделили деньги на дополнительные контейнерные площадки. Что же было не так с прежней реформой? Чего ожидают от нового регоператора? Как изменения скажутся на жителях и какие проблемы могут возникнуть? Публикуем все, что известно, в одной статье.

Инициатором поправок выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Необходимость изменений он объяснил переходом на новую систему начисления платы за обращение с ТКО в городах региона. Теперь жители частных домов будут платить за вывоз мусора не по площади жилья, а по числу жильцов. Пообещали аналогичное решение и для жителей многоквартирных домов.

"Увеличение компенсации предлагается в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей, вне зависимости от территории их проживания и вида жилого помещения", - говорится в законопроекте.

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