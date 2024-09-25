Студент из Сызрани не смог пройти мимо оставленного без присмотра электросамоката

В Сызрани задержали 18-летнего ранее судимого за кражу местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, около дома на ул. Советской студент колледжа забрал электросамокат, ненадолго оставленный владелицей без присмотра. Ущерб составил 60 тыс. рублей. Когда парня задержали, он признал вину и пояснил, что планировал сдать транспорт в ломбард.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек