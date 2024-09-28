16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Челно-Вершинском районе мужчина отправится под суд за сбор марихуаны на пустыре Мужчина из Тольятти пытался заработать денег для детей на игровом сервисе и потерял 15 тыс. рублей Полицейский Ефанов подпал в Самаре под уголовное дело из-за вывоза алкоголя со склада "Грешу и каюсь": в Самаре директора школы заподозрили в хищении почти миллиона Дело певца Шарлота передано в суд

Преступления Происшествия

В Челно-Вершинском районе мужчина отправится под суд за сбор марихуаны на пустыре

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Челно-Вершинском районе задержан 30-летний местный, который причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр его жилища и на веранде в шкафу обнаружили и изъяли белый мешок, в котором находилось высушенное измельченное растение с характерным запахом наркотического средства.

Согласно заключению эксперта, изъятая смесь является марихуаной, общей массой более 34 грамм, что является значительным размером.

Как установили полицейские, хозяин дома собрал растения на пустыре, за домом и высушил для собственного употребления, без цели сбыта.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6