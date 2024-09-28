В Челно-Вершинском районе мужчина отправится под суд за сбор марихуаны на пустыре

В Челно-Вершинском районе задержан 30-летний местный, который причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр его жилища и на веранде в шкафу обнаружили и изъяли белый мешок, в котором находилось высушенное измельченное растение с характерным запахом наркотического средства.

Согласно заключению эксперта, изъятая смесь является марихуаной, общей массой более 34 грамм, что является значительным размером.

Как установили полицейские, хозяин дома собрал растения на пустыре, за домом и высушил для собственного употребления, без цели сбыта.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".