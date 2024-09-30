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Архитектура Культура

В Самаре пройдет лекция об архитектуре конструктивизма с Элиной Даниловой

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 октября, в Третьяковской галерее пройдет лекция "Словарь авангарда: конструкция".

В рамках цикла лекций об архитектуре конструктивизма состоится выступление Элины Даниловой. Она осветит концепцию конструкции как одного из ключевых понятий авангарда. Участники лекции смогут узнать, что это понятие означало в кубизме, как оно стало важным в словаре русского авангарда и как перешло в язык производственного искусства и архитектуры.

Элина расскажет о том, как художники начали создавать постройки вместо картин, почему возник лозунг "от изображения к конструкции", а также о трансформации строительного термина в творческий метод. На лекции рассмотрят взаимосвязи между беспредметностью и материализмом, которые стали двумя сторонами конструктивизма.

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