В Самаре пройдет лекция об архитектуре конструктивизма с Элиной Даниловой

В субботу, 5 октября, в Третьяковской галерее пройдет лекция "Словарь авангарда: конструкция".

В рамках цикла лекций об архитектуре конструктивизма состоится выступление Элины Даниловой. Она осветит концепцию конструкции как одного из ключевых понятий авангарда. Участники лекции смогут узнать, что это понятие означало в кубизме, как оно стало важным в словаре русского авангарда и как перешло в язык производственного искусства и архитектуры.

Элина расскажет о том, как художники начали создавать постройки вместо картин, почему возник лозунг "от изображения к конструкции", а также о трансформации строительного термина в творческий метод. На лекции рассмотрят взаимосвязи между беспредметностью и материализмом, которые стали двумя сторонами конструктивизма.