К модернизации трамвайной инфраструктуры Самары могут привлечь частников

Департамент транспорта Самары опубликовал объявление о проведении отбора получателей субсидий на модернизацию системы городского электрического транспорта. Речь идет о трамваях.
В объявлении департамента указано, что отбор проводится "в целях предоставления субсидий за счет средств городского бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям — производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории Самары", для компенсации части затрат. Судя по этой формулировке, к модернизации трамвайной инфраструктуры могут привлечь частников.
Процедура сбора заявок стартовала 1 октября и продлится до 15 октября. Итоги подведут в конце месяца.
К участниками предъявляют несколько требований. В частности, они не должны быть иностранными юрлицами. Отклонят заявку и в случае, если в уставном капитале доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. При этом участники должны заниматься перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом.
Сумма субсидии составит 6 млрд рублей. Деньги планируют выделять в 2024–2026 гг. — по 2 млрд рублей.
Результатом предоставления субсидий должны стать:
- покупка 71 трамвайного вагона (в 2025 г. — 40, в 2026 г. — 31);
- разработка двух проектов капитального ремонта тяговых подстанций городского электрического транспорта в 2024 году;
- капремонт одной тяговой подстанции в 2025 году;
- разработка трех проектов капремонта кабельных линий городского электрического транспорта в 2024–2025 годах;
- капремонт 13 680 метров кабельных линий (в 2024 г. — 7 280, в 2025 г. — 6 400 м);
- разработка трех проектов капремонта трамвайных линий в 2024–2026 годах;
- разработка проекта капремонта контактной сети 2024 году.
В Самаре трамвайная инфраструктура находится на балансе муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". Оно же перевозит пассажиров по муниципальным маршрутам.
Совсем недавно МП заказало 71 вагон в лизинг, которые должны привезти в город в 2025–2026 годах. Мы публиковали график поставок.
Привлечение инвестора к модернизации трамвайной инфраструктуры уже обсуждалось. ООО "Мовиста Регионы Самара" предложила мэрии заключить концессионное соглашение. Но власти отказали компании.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.