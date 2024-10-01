К модернизации трамвайной инфраструктуры Самары могут привлечь частников

Департамент транспорта Самары опубликовал объявление о проведении отбора получателей субсидий на модернизацию системы городского электрического транспорта. Речь идет о трамваях.

В объявлении департамента указано, что отбор проводится "в целях предоставления субсидий за счет средств городского бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям — производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории Самары", для компенсации части затрат. Судя по этой формулировке, к модернизации трамвайной инфраструктуры могут привлечь частников.

Процедура сбора заявок стартовала 1 октября и продлится до 15 октября. Итоги подведут в конце месяца.

К участниками предъявляют несколько требований. В частности, они не должны быть иностранными юрлицами. Отклонят заявку и в случае, если в уставном капитале доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. При этом участники должны заниматься перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом.

Сумма субсидии составит 6 млрд рублей. Деньги планируют выделять в 2024–2026 гг. — по 2 млрд рублей.

Результатом предоставления субсидий должны стать:

покупка 71 трамвайного вагона (в 2025 г. — 40, в 2026 г. — 31);

разработка двух проектов капитального ремонта тяговых подстанций городского электрического транспорта в 2024 году;

капремонт одной тяговой подстанции в 2025 году;

разработка трех проектов капремонта кабельных линий городского электрического транспорта в 2024–2025 годах;

капремонт 13 680 метров кабельных линий (в 2024 г. — 7 280, в 2025 г. — 6 400 м);

разработка трех проектов капремонта трамвайных линий в 2024–2026 годах;

разработка проекта капремонта контактной сети 2024 году.

В Самаре трамвайная инфраструктура находится на балансе муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". Оно же перевозит пассажиров по муниципальным маршрутам.

Совсем недавно МП заказало 71 вагон в лизинг, которые должны привезти в город в 2025–2026 годах. Мы публиковали график поставок.

Привлечение инвестора к модернизации трамвайной инфраструктуры уже обсуждалось. ООО "Мовиста Регионы Самара" предложила мэрии заключить концессионное соглашение. Но власти отказали компании.