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Транспорт Транспорт и связь

К модернизации трамвайной инфраструктуры Самары могут привлечь частников

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары опубликовал объявление о проведении отбора получателей субсидий на модернизацию системы городского электрического транспорта. Речь идет о трамваях.

Фото: Волга Ньюс

В объявлении департамента указано, что отбор проводится "в целях предоставления субсидий за счет средств городского бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям — производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории Самары", для компенсации части затрат. Судя по этой формулировке, к модернизации трамвайной инфраструктуры могут привлечь частников.

Процедура сбора заявок стартовала 1 октября и продлится до 15 октября. Итоги подведут в конце месяца.

К участниками предъявляют несколько требований. В частности, они не должны быть иностранными юрлицами. Отклонят заявку и в случае, если в уставном капитале доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. При этом участники должны заниматься перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам городским наземным электрическим транспортом.

Сумма субсидии составит 6 млрд рублей. Деньги планируют выделять в 2024–2026 гг. — по 2 млрд рублей.

Результатом предоставления субсидий должны стать:

  • покупка 71 трамвайного вагона (в 2025 г. — 40, в 2026 г. — 31);
  • разработка двух проектов капитального ремонта тяговых подстанций городского электрического транспорта в 2024 году;
  • капремонт одной тяговой подстанции в 2025 году;
  • разработка трех проектов капремонта кабельных линий городского электрического транспорта в 2024–2025 годах;
  • капремонт 13 680 метров кабельных линий (в 2024 г. — 7 280, в 2025 г. — 6 400 м);
  • разработка трех проектов капремонта трамвайных линий в 2024–2026 годах;
  • разработка проекта капремонта контактной сети 2024 году.

В Самаре трамвайная инфраструктура находится на балансе муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". Оно же перевозит пассажиров по муниципальным маршрутам.

Совсем недавно МП заказало 71 вагон в лизинг, которые должны привезти в город в 2025–2026 годах. Мы публиковали график поставок.

Привлечение инвестора к модернизации трамвайной инфраструктуры уже обсуждалось. ООО "Мовиста Регионы Самара" предложила мэрии заключить концессионное соглашение. Но власти отказали компании.

Гид потребителя

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