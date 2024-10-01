Следствие: экс-чиновница из Самарской области не давала сироте получить жилье

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшей главы сельского поселения Хилково. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, женщина не признала непригодной для проживания квартиру, закрепленную за несовершеннолетней сиротой. Также чиновница помогла девушке получить другое помещение, которое при этом тоже оказалось непригодным. Предоставленная квартира требовала капитального ремонта, в том числе там не было санитарно-технического и бытового газового оборудования. Таким образом, сирота не смогла реализовать свое право на льготное жилье.

Уголовное дело направят в Красноярский районный суд.