Власти Китая высказались против локализации автопроизводства в России

Министерство торговли Китая на встрече с представителями местных автоконцернов настоятельно рекомендовало воздержаться от инвестиций в сборочные производства на внешних рынках: Европа, Индия, Турция, Таиланд, а также Россия.

"Понятно, что такое решение не вызвано какой-то одной причиной, оно многофакторное, спровоцированное как внутренним состоянием авторынка Китая, так и внешней геополитической ситуацией. Для каждой страны, к которой были применены рекомендации министерства торговли Китая, есть свои политические обоснования", — рассказывает генеральный директор инвестиционно-лизинговой компании ГРИНФИНАНС Наталья Абдулаева.

По словам аналитиков, не только автомобильному рынку, но и всей экономике Китая предвещают переход от долгого почти 40-летнего взлета к периоду стагнации. Рынки Поднебесной практически исчерпали возможности роста. "По статистике, только треть китайцев покупают "отечественные" автомобили, остальные же предпочитают зарубежные авто. Логично, что власти Китая вводят протекционистскую модель развития автомобильной промышленности, не рекомендуя размещать новые заводы за рубежом, стараясь сохранить промышленность и налоги внутри страны", — отмечает Наталья Абдулаева.

С другой стороны, Россия находится в особенной ситуации на геополитической арене, что приводит к излишней осторожности производителей отдельных стран насчет сотрудничества. Компании опасаются вторичных санкций в результате такой открытой работы с Россией, как строительство производств. "Но не смотря на это, в нашей стране уже работает несколько автозаводов китайских брендов — это "Автотор" в Калининградской области, площадка Haval в Тульской области, а также предприятие "Моторинвест" в Липецкой области, — сообщает Наталья Адбулаева, — И это понятно, ведь от того, насколько сильно локализован в стране бренд, зависит сколько будет стоить готовый автомобиль, ведь компании получают льготы на ввоз комплектующих, экономят на логистике и утилизационном сборе".

Индексация утильсбора также стала немаловажным фактором, повлиявшим на решение властей Китая. "Куда целесообразней произвести машину внутри своей страны, оставить там все налоги, а затем продать за рубежом, получив новые деньги в экономику, чем локализовать производство за рубежом, оставляя там рабочие места и налоги, а затем выходить на рынок, где необходимо конкурировать с местным производителем, который, к слову, практически монополист на рынке своей страны", — рассказывает Наталья Абдулаева.

Чем такое решение грозит для российских автолюбителей? "Если вы планировали приобретение автомобиля, наблюдали новости о росте ключевой ставки, индексации утильсбора, и его прогнозный рост год от года, то это та новость, которая должна сподвигнуть к приобретению автомобиля. — советует Наталья Абдулаева, — Нелокализованные "китайцы" дешевле становиться не будут, их также затронет утильсбор, за ними отечественные машины также откорректируются по рынку. Лучший вариант — ликвидные легковые авто от 1 до 3 лет в ценовой категории от 1,2 млн рублей до 2,5 млн рублей. В компании ГРИНФИНАНС как раз подготовлены лучшие предложения на рынке по данной категории".