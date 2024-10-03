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Жители Самарской области могут приобрести в МТС смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС объявляет о старте нового эксклюзивного предложения для покупателей смартфонов HUAWEI в магазинах и на сайте МТС. Жители Самарской области могут получить скидку до 8 тысяч рублей при покупке смартфонов HUAWEI и продуктов цифровой экосистемы.

Фото: предоставлено МТС

Для участия в акции абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При онлайн заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции. Абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф "МТС Больше" или "МТС Супер" на 3, 6 или 12 месяцев или тариф "МТС Проще" на 12 месяцев.

Смартфоны, участвующие в акции: HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.

Акция действует в МТС до 31 октября этого года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.

"Мы видим, что наши клиенты все чаще предпочитают устройства HUAWEI. Например, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей. Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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