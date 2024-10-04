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Суды Происшествия

В Самаре обвиняемого в подготовке к теракту приговорили к 5,5 годам заключения

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральном окружном военном суде в Самаре огласили приговор в отношении гражданина Парталохи, признанного виновным в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ, об этом сообщили в суде. В частности, мужчину обвинили в подготовке террористического акта в виде поджога "в целях воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения и создания опасности гибели людей, а также причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий".

Суд установил, что осужденный был противником специальной военной операции. Желая воспрепятствовать проведению СВО, в конце октября 2023 г. он с помощью самодельного зажигательного устройства решил поджечь релейный шкаф управления ОАО "РЖД".

Осуществляя задуманное, Парталоха наметил объект, запасся нужными компонентами и создал самодельные зажигательные устройства, которые хранил дома, чтобы впоследствии реализовать задумку.

Террористический акт ему осуществить не удалось, преступную деятельность вовремя пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области.

В итоге уголовное дело в отношении Парталохи поступило для рассмотрения по существу в Центральный окружной военный суд в Самаре. Процесс закончился обвинительным приговором.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев заключения, первые 2,5 года из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

В суде отмечают, что приговор в законную силу не вступил и в течение пятнадцати суток может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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