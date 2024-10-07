Искусственный интеллект поможет замедлить климатические изменения и адаптироваться к ним

Климат планеты меняется: повышаются среднегодовая температура, концентрация парниковых газов и уровень моря. Каждая страна разрабатывает свою стратегию, направленную как на митигацию (снижение последствий) этих негативных изменений, так и на адаптацию к ним. Бизнес тоже не остаётся в стороне, предлагая собственные решения для людей, компаний и государства. И многие из этих решений основаны на искусственном интеллекте (AI).
Так, на Дальнем Востоке России большую опасность представляют тайфуны — тропические циклоны, которые приходят с Тихого океана, принося с собой ураганный ветер и ливневые дожди. Из-за дестабилизации климата частота таких природных явлений может нарастать, и тем важнее точно предсказывать их приход, чтобы минимизировать ущерб для людей и инфраструктуры. Разработанная специалистами Сбера и Дальневосточного федерального университета модель AI-детекции тайфунов выявляет зародившиеся циклоны, позволяет отслеживать траекторию их движения, диагностирует их мощность и другие характеристики.
Более 40% всех глобальных выбросов CO₂, ответственных за изменение климата, генерирует энергетический сектор — прежде всего электростанции, работающие на угле и природном газе. Более широкое использование низкоуглеродной и возобновляемой энергии (атомная, гидро-, ветровая и солнечная генерация) могло бы кардинально снизить выбросы. Развивать возобновляемую энергетику в стране помогает "Реестр низкоуглеродной энергии" — созданная Сбером цифровая система добровольной сертификации, которая удостоверяет производство и потребление низкоуглеродной и возобновляемой энергии.
Одновременно растут и энергетические аппетиты искусственного интеллекта, поскольку для обучения AI-моделей требуется всё больше вычислительных мощностей. Чтобы сократить углеродный след от обучения моделей, в 2023 году Лабораторией ИИ Сбера совместно с учеными AIRI под эгидой инициативы "Ответственное потребление энергии" была разработана открытая библиотека Eco2AI для мониторинга углеродного следа моделей машинного обучения (ML) или любого кода на языке программирования Python, а также Институтом AIRI при участии Сбера была представлена открытая библиотека Eco4Cast для снижения выбросов углекислого газа при обучении нейронных сетей.
А как именно искусственный разум способствует устойчивому развитию, объяснит AI4PLANET — аудио- и видеоподкаст, впервые вышедший свет в рамках международной конференции AI Journey 2023. В подкаст вошли 8 тематических выпусков о том, как AI применяется для мониторинга и прогноза изменений климата, ускорения энергоперехода, сохранения биоразнообразия, развития умных городов, решения социальных задач и расширения творческих способностей.
Эти четыре ESG-проекта Сбера уже удостоены ряда премий. В том числе они стали лауреатами международного климатического конкурса "Зелёная Евразия", который помогает выявлять эффективные практики климатической митигации и адаптации. Эксперты отметили значимость таких решений для устойчивого развития России.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.