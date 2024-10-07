В Самаре мигранта подозревают в попытке подкупить транспортных полицейских

В Самаре 36-летний мигрант стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом сообщает Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.
По версии следствия, в районе железнодорожной станции Пятилетка в Самаре правоохранители остановили иностранца и обнаружили, что он нарушил миграционное законодательство. На мужчину составили протокол. Однако, чтобы избежать ответственности, он предложил правоохранителю 12 тыс. рублей. Полицейский отказался, а предложение взятки задокументировали.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки"), подозреваемого отправили под стражу.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек