В Самаре мигранта подозревают в попытке подкупить транспортных полицейских

В Самаре 36-летний мигрант стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом сообщает Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, в районе железнодорожной станции Пятилетка в Самаре правоохранители остановили иностранца и обнаружили, что он нарушил миграционное законодательство. На мужчину составили протокол. Однако, чтобы избежать ответственности, он предложил правоохранителю 12 тыс. рублей. Полицейский отказался, а предложение взятки задокументировали.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки"), подозреваемого отправили под стражу.