Во время убийства двух девочек в Тольятти их родители находились на допросе

Родители двух девочек, убитых в квартире в Тольятти, на момент совершения преступления находились на допросе в правоохранительных органах, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Допрос проводился по делу о незаконном проникновении в жилье, а заявление подавала сама женщина на своего сожителя.

"Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали. С детьми осталась старшая 13-летняя дочь. Тела девочек нашла 10-летняя сестра", - приводит агентство слова собеседника.

Всего в семье было пять детей. "У женщины - девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. Семья положительная", - также сказал собеседник агентства.

Напомним, 8 октября в квартире в Комсомольском районе нашли малолетних девочек (по данным СМИ, двух и пяти лет) с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. Ранее сообщалось, что в убийстве детей подозревают их 13-летнюю сводную сестру. Убитых обнаружила их 10-летняя сестра.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").