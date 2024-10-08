В Тольятти убили двух малолетних девочек

Следователи СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей в Тольятти.

8 октября в квартире в Комсомольском районе нашли малолетних девочек с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

В соцсетях очевидцы утверждают, что трагедия случилась в доме на ул. Лизы Чайкиной, а погибшим пять и два года.

В прокуратуре области сообщили, что организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. По ее результатам будет дана оценка органам профилактики, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.