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Преступления Происшествия

13-летнюю сестру убитых в Тольятти девочек отправили в психоневрологический диспансер

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Тольятти отправили в психоневрологический диспансер 13-летнюю девочку в связи с жестоким убийством двух ее младших сестер. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, 8 октября в квартире в Комсомольском районе нашли тела малолетних девочек (по данным СМИ, двух и пяти лет) с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. Также в соцсетях появлялись сообщения о том, что в убийстве детей подозревают их 13-летнюю сводную сестру. Убитых обнаружила их 10-летняя сестра.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

По данным Baza, после допроса в следственном комитете и общения с психологом 13-летнюю девочку увезли в психоневрологический диспансер на экспертизу. Она находится там до сих пор.

Сообщается, у девочки не было проблем с учебой и дисциплиной. Но когда в школе проводилось психологическое тестирование учеников, ее ответы на некоторые вопросы вызвали тревожность педагогов, но ничего критичного в них не увидели. Также у девочки определили "низкую социальную активность".

"Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали. С детьми осталась старшая 13-летняя дочь. Тела девочек нашла 10-летняя сестра", — сообщали СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Когда произошло убийство, родители убитых были на допросе у правоохранителей. Допрос проводился по делу о незаконном проникновении в жилье, а заявление подавала сама женщина на своего сожителя.

Всего в семье было пять детей. У женщины — девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым она живет. 18-летняя дочь живет отдельно.

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