16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Адвокат прокомментировал, что грозит 13-летней тольяттинке за убийство детей 13-летнюю сестру убитых в Тольятти девочек отправили в психоневрологический диспансер В Тольятти собутыльник, обидевшись на оппонента, схватил его мобильный и убежал Во время убийства двух девочек в Тольятти их родители находились на допросе В Тольятти убили двух малолетних девочек

Преступления Происшествия

Адвокат прокомментировал, что грозит 13-летней тольяттинке за убийство детей

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 422
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти продолжают расследовать уголовное дело об убийстве двоих детей. На причастность проверяют 13-летнюю сестру малышей.

Напомним, ЧП произошло 8 октября. Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних").

"8 октября 2024 г., в вечернее время, в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти обнаружены тела двух девочек двух и пяти лет с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших. Она в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. При этом в федеральных СМИ уже появилась информация, что мотивом для девочки могло стать то, что ее отчим (он же отец двух теперь уже убитых малышей) обижал маму. Якобы мама даже жаловалась в правоохранительные органы.
В соцсетях обсуждают, что теперь грозит девочке, если подтвердится ее причастность. Мы обратились с этим вопросом к известному московскому адвокату Александру Чекулаеву.

"В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, за убийство к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 14 лет. До достижения 14-летнего возраста лицо не является субъектом преступления. Вместе с тем, согласно ст. 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность — на основании постановления судьи", — рассказал Александр Чекулаев.

Юрист также добавил, что не могут быть помещены в указанные учреждения несовершеннолетние, имеющие препятствующие их содержанию там заболевания, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ от 11.07.2002 № 518 и наличие которых установлено в порядке, утвержденном постановлением правительства РФ от 28.03.2012 № 259.

"Несовершеннолетние с задержкой психического развития или с легкой степенью умственной отсталости направляются в учреждения, реализующие адаптированные основные образовательные программы. Несовершеннолетний может быть направлен в спецучреждение до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на три года", — отмечает также Александр Чекулаев.

В Самаре тоже есть Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Он находится по адресу: 3-й год Пятилетки, 2.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3