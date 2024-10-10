В Тольятти покажут премьеру спектакля "Борис Годунов"

В пятницу, 11 октября в тольяттинском театре юного зрителя "Дилижанс" состоится два значимых события — премьера спектакля "Борис Годунов" (12+) и открытие мемориальной доски в память о Зиновии Корогодском (6+).
Творческое направление, в котором развивается тольяттинский театр юного зрителя "Дилижанс" — это продолжение художественной и эстетической концепции Зиновия Яковлевича Корогодского — народного артиста РСФСР, режиссёра-постановщика, профессора и театрального педагога, взрастившего тысячи учеников, в числе которых — основатели и первые актеры театра "Дилижанс".
Открытие мемориальной доски с барельефным портретом З. Я. Корогодского — дань почтения и уважения коллектива театра "Дилижанс" своему учителю.
Мемориальная доска, выполненная художником Анатолием Каштановым из обожженного шамота с последующим глазурным обжигом и установленная в зрительском фойе театра "Дилижанс", станет особенным местом связи поколений и будет акцентировать внимание зрителей на уникальном историческом пути театра "Дилижанс", на роли З. Я. Корогодского в профессиональном становлении ТЮЗа, на богатом творческом наследии мастера.
Открытие мемориальной доски состоится 11 октября, в день премьеры спектакля "Борис Годунов" в постановке учеников З. Я. Корогодского — режиссера Евгения Зимина и композитора Виктора Мартынова (художественного руководителя театра "Дилижанс"). Премьера приурочена к 225-летнему юбилею А. С. Пушкина, а также посвящена памяти З. Я. Корогодского, чья постановка "Бориса Годунова" с успехом шла на сцене Ленинградского ТЮЗа.
Произведение Пушкина оживет на сцене театра "Дилижанс" в трактовке Евгения Зимина, ученика З. Я. Корогодского. Жанр спектакля обозначен режиссером как "летопись смутного времени".
"Пушкинское произведение несет в себе очень важные нравственные уроки. Не случайно оно входит в школьную программу. В нашем спектакле, следуя замыслу Александра Сергеевича, мы хотим сделать акцент на роли простых людей, на том, как они влияют на ход истории", — отметил Евгений Зимин.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.