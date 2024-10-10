В Тольятти покажут премьеру спектакля "Борис Годунов"

В пятницу, 11 октября в тольяттинском театре юного зрителя "Дилижанс" состоится два значимых события — премьера спектакля "Борис Годунов" (12+) и открытие мемориальной доски в память о Зиновии Корогодском (6+).

Творческое направление, в котором развивается тольяттинский театр юного зрителя "Дилижанс" — это продолжение художественной и эстетической концепции Зиновия Яковлевича Корогодского — народного артиста РСФСР, режиссёра-постановщика, профессора и театрального педагога, взрастившего тысячи учеников, в числе которых — основатели и первые актеры театра "Дилижанс".

Открытие мемориальной доски с барельефным портретом З. Я. Корогодского — дань почтения и уважения коллектива театра "Дилижанс" своему учителю.

Мемориальная доска, выполненная художником Анатолием Каштановым из обожженного шамота с последующим глазурным обжигом и установленная в зрительском фойе театра "Дилижанс", станет особенным местом связи поколений и будет акцентировать внимание зрителей на уникальном историческом пути театра "Дилижанс", на роли З. Я. Корогодского в профессиональном становлении ТЮЗа, на богатом творческом наследии мастера.

Открытие мемориальной доски состоится 11 октября, в день премьеры спектакля "Борис Годунов" в постановке учеников З. Я. Корогодского — режиссера Евгения Зимина и композитора Виктора Мартынова (художественного руководителя театра "Дилижанс"). Премьера приурочена к 225-летнему юбилею А. С. Пушкина, а также посвящена памяти З. Я. Корогодского, чья постановка "Бориса Годунова" с успехом шла на сцене Ленинградского ТЮЗа.

Произведение Пушкина оживет на сцене театра "Дилижанс" в трактовке Евгения Зимина, ученика З. Я. Корогодского. Жанр спектакля обозначен режиссером как "летопись смутного времени".

"Пушкинское произведение несет в себе очень важные нравственные уроки. Не случайно оно входит в школьную программу. В нашем спектакле, следуя замыслу Александра Сергеевича, мы хотим сделать акцент на роли простых людей, на том, как они влияют на ход истории", — отметил Евгений Зимин.