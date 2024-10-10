Жителя Самары избили до смерти из ревности

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В Красноглинский районный суд Самары отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких травм, повлекших смерть по неосторожности. Об этом сообщает региональная прокуратура.