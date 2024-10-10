Жителя Самары избили до смерти из ревности

В Красноглинский районный суд Самары отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких травм, повлекших смерть по неосторожности. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, зимой 2024 г. в пос. Управленческий мужчина пришел в квартиру знакомого супруги и из ревности поколотил его. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек