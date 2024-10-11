Число компаний, пользующихся личным кабинетом "ЭнергосбыТ Плюс", выросло на 10,2%

С начала 2024 года 960 организаций и предприятий Самарской области зарегистрировались в Личном кабинете АО "ЭнергосбыТ Плюс". В целом данным сервисом сегодня пользуется 9400 юридических лиц — клиентов энергокомпании.

Популярность личного кабинета среди клиентов объясняется удобством и оперативностью: любой рабочий вопрос сегодня можно решить без посещения офиса обслуживания.

В частности, с помощью личного кабинета клиента предприниматели и организации региона имеют возможность:

— провести оплату без комиссии выставленных платежных документов;

— подключить автоплатеж;

— передать показания индивидуальных приборов учета;

— просматривать выставленные платежные документы за любой период;

— подключить информирование, написать обращение;

— просматривать баланс по каждому договору;

— подключить несколько договоров.

Для регистрации в сервисе можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке "Зарегистрироваться". Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.

"Личный кабинет — это удобный, оперативный и современный способ взаимодействия с поставщиком тепла. Использование дистанционных сервисов позволяет сэкономить время и ресурсы наших клиентов", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.