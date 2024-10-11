Число компаний, пользующихся личным кабинетом "ЭнергосбыТ Плюс", выросло на 10,2%

С начала 2024 года 960 организаций и предприятий Самарской области зарегистрировались в Личном кабинете АО "ЭнергосбыТ Плюс". В целом данным сервисом сегодня пользуется 9400 юридических лиц — клиентов энергокомпании.
Популярность личного кабинета среди клиентов объясняется удобством и оперативностью: любой рабочий вопрос сегодня можно решить без посещения офиса обслуживания.
В частности, с помощью личного кабинета клиента предприниматели и организации региона имеют возможность:
— провести оплату без комиссии выставленных платежных документов;
— подключить автоплатеж;
— передать показания индивидуальных приборов учета;
— просматривать выставленные платежные документы за любой период;
— подключить информирование, написать обращение;
— просматривать баланс по каждому договору;
— подключить несколько договоров.
Для регистрации в сервисе можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке "Зарегистрироваться". Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.
"Личный кабинет — это удобный, оперативный и современный способ взаимодействия с поставщиком тепла. Использование дистанционных сервисов позволяет сэкономить время и ресурсы наших клиентов", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?