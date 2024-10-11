В Самаре более получаса простояли трамваи из-за упавшей при посадке женщины

В пятницу, 11 октября, в 9:54, при посадке в трамвай № 22 на остановке "Улица Полевая" упала и получила травму 55-летняя женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.

В департаменте транспорта Самары факт падения пассажирки подтвердили и уточнили, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и врачи "скорой". Пострадавшую доставили в больницу.

Из-за случившегося остановилось движение трамваев. Восстановили его в 10:46.

За время простоя на ул. Арцыбушевской по направлению из города скопилась вереница трамваев, о которой писали очевидцы в соцсетях.

В департаменте транспорта также пояснили, что еще одной причиной задержки движения трамваев на ул. Арцыбушевской стали работы службы пути, которые проводились с 9:50 до 10:27.