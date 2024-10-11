В Самаре более получаса простояли трамваи из-за упавшей при посадке женщины

В пятницу, 11 октября, в 9:54, при посадке в трамвай № 22 на остановке "Улица Полевая" упала и получила травму 55-летняя женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.
В департаменте транспорта Самары факт падения пассажирки подтвердили и уточнили, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и врачи "скорой". Пострадавшую доставили в больницу.
Из-за случившегося остановилось движение трамваев. Восстановили его в 10:46.
За время простоя на ул. Арцыбушевской по направлению из города скопилась вереница трамваев, о которой писали очевидцы в соцсетях.
В департаменте транспорта также пояснили, что еще одной причиной задержки движения трамваев на ул. Арцыбушевской стали работы службы пути, которые проводились с 9:50 до 10:27.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.