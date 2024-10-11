Главу жилищного кооператива из Самары осудили за сбор "дани" с подрядчиков

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело председателя правления жилищного кооператива, которую обвиняли в мошенничестве и коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В 2020 г. женщина получила 290 тыс. руб. от представителя ООО за заключение с подрядчиком договора на подготовку проектно-изыскательной документации по дому на ул. Вольской.

В том же году представитель того же подрядчика отдал обвиняемой 395 тыс. руб., которые якобы должны были попасть председателю другого жилищного кооператива за заключение аналогичного договора. Однако женщина забрала эти деньги себе.

Суд назначил председательнице правления кооператива два с половиной года исправительных работ и штраф 1 млн рублей.