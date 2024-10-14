В Самаре может появиться новая "визитная карточка города" - видовая площадка

К депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились жители дома №2 в Студенческом переулке. Они попросили защитить от разрушения архитектурный ансамбль, который по принятому в 1937 г. проекту реконструкции Куйбышева считается верхней набережной.

"Наши дома располагаются сразу за зданием правительства Самарской области, служат визитной карточкой города и требуют особого внимания. Но с 1990-х годов подпорная стена со стороны Студенческого переулка разрушается. Кроме того, в 2018 году при реализации проекта "Наш двор" была произведена замена асфальта во внутриквартальном проезде. При этом была заделана ливневая канализация", - рассказали жители.

По их словам, в итоге во дворе лужи, подпорную стену размывает.

"По просьбе инициативной группы ТСЖ "Простор" и других домов 12 июля 2024 г. была организована встреча с руководством департамента градостроительства Самары. На встрече была представлена проектная документация технического заключения по результатам обследования нашей подпорной стены, разработанная ООО "Куйбышевский Промстройпроект" в 2021 году. Компания взяля пробы грунта с помощью бура. По документам следы бурения были заделаны, однако в реальности следы бурения устранены не были, и в дыру устремились все ливневые воды, размыв грунт до размера ямы в 2 м в поперечнике и около метра в глубину", - жалуются горожане.

Они же говорят, что сегодня размер ямы - порядка 4 м в длину, 2 м в ширину и половины метра в глубину. Жильцы рассказывают, что в 2024 г. также узнали, что существует проект ремонта подпорной стены.

"Большой вопрос вызывает необходимость понижения уровня подпорной стены на обзорной площадке. Само наименование "обзорная площадка" предполагает обзор красивого вида Волги как продолжение верхней набережной. Понижение уровня позволит наблюдать только крыши домов, поэтому смысл в строительстве такой площадки отсутствует. Проект не предусматривает прокладку дорожек, связываюющих детскую и обзорную площадки, вместе с понижением уровня это приведет к стеканию воды и грязи на опущенную уровнем площадку. В 1980-е годы студенты строительного института спроектировали и построили на обзорной площадке шахматный городок, он включал в себя целый комплекс развлечений для взрослых и детей. На нем были представлены детская крепость, горки и "лазилки" для детей из бутового камня. Все это вошло в единый архитектурный комплекс так называемого "ГРЭСовского микрорайона", продолжением верхней набережной, территория на протяжении многих десятилетий считалась образцовой и имела парадный вид. Сегодня развалины этого шахматного городка, увы, стали "городским туалетом", - рассказывают жители.

При этом горожане считают, что снести шахматный городок было бы ошибкой, так как он может стать одной из визитных карточек города, местом отдыха и продолжением верхней набережной. Поэтому просят пересмотреть проект, добавить в него сценарий освещения, скамейки, разбить клумбы, включить обход полицией, разместить видеонаблюдение. Рассказ пришедших на прием граждан заинтересовал Александра Хинштейна.

"Это место может быть точкой притяжения жителей и гостей Самары. В ближайшее время я выеду на место, пригласим коллег из органов власти, своими глазами все оценим. Понятно желание снизить затраты бюджета, поскольку чем ниже смотровая площадка, тем ниже нагрузка на грунт. Но нужно понимать, что в приоритете. У нас не так много существующих сегодня видовых точек, которые, конечно, сильно работают на облик города, на привлечение к нему интереса, внимания. Нижний Новгород - молодцы, взяли и брендировали историю, мол, "Нижний - столица закатов". И в Нижнем любую видовую точку используют максимально вписывая в общее пространство, а я неоднократно смотрел, что мы можем у себя применить", - поделился мнением Александр Хинштейн.

Он также высказал уверенность, что решение для обзорной площадки в Студенческом переулке будет найдено.