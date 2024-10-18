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Власть и политика

Самарские ветераны СВО взяли медали в спортивной программе форума "Россия - спортивная держава"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В эти дни в столице Республики Башкортостан Уфе проходит XII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". В нем участвует делегация Самарской области - в следующем году, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, форум примет столица именно нашего региона. Вчера губернатор Вячеслав Федорищев принял символическую эстафету на право проведения масштабного события на Самарской земле.

Фото: kremlin.ru

"Для Самарской области это большая честь и огромная ответственность. От имени спортивного сообщества и жителей нашего региона благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. То, что мы принимаем эстафету от Республики Башкортостан, которая славится своими спортивными успехами и традициями, обязывает нас не снижать планку. Самарской области есть чем гордиться. Имена наших чемпионов - Алексея Немова, Олега Саитова, Тагира Хайбулаева, Ирины Близновой - известны всему миру. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу. На счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр", - отметил глава региона.

Спортивную честь региона на форуме в Уфе отстаивали в том числе ветераны специальной военной операции. В Центре спортивной подготовки имени Р.А.Баталовой прошел Всероссийский турнир "Герои нашего времени". Соревнования организованы Паралимпийским комитетом России, общероссийским движением содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество" и Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная Самарской области на турнире заняла третье место в соревнованиях по волейболу. В команду вошли четверо военнослужащих военного комиссариата: лейтенант Алексей Свистунов, младшие лейтенанты Дмитрий Худошин, Константин Бургазов и Юрий Лобанов.

Также в дисциплине пауэрлифтинг младший лейтенант Дмитрий Худошин занял первое место, лейтенант Алексей Свистунов - второе место.

С участниками соревнований пообщался президент России Владимир Путин.

"На соревнованиях была очень эмоциональная борьба. Мы впервые участвовали в турнире по волейболу на колясках и смогли занять третье место. Ощущения просто не передать словами. И, конечно, были очень рады встрече с президентом. Очень приятно, что он уделяет внимание и ветеранам СВО, и паралимпийскому движению", - прокомментировал член сборной команды Самарской области, ветеран СВО Юрий Лобанов.

Самарская область одной из первых начала работу по физической и социальной реабилитации и адаптации ветеранов СВО. Для них в регионе созданы физкультурно-спортивные группы по плаванию, спортивному метанию ножа, футболу ампутантов, пауэрлифтингу, при клубах "ЦСК ВВС" и "Лада" сформированы две следж-хоккейные команды.

В целом в регионе созданы и продолжают создаваться все необходимые условия для развития спортивной инфраструктуры. Строятся спортплощадки, функционирует футбольный стадион и тренировочные площадки, возведенные к чемпионату мира по футболу 2018 года. Центром притяжения любителей спорта стали новый ледовый дворец спорта им. В.Высоцкого в Самаре, легкоатлетический манеж в Тольятти.

Самарская область регулярно становится столицей крупнейших спортивных событий. Только в этом году губерния уже принимала международную матчевую встречу "Бокс на Волге", международные соревнования по спортивной борьбе "Новая высота", международный детский фестиваль гандбола, впереди - традиционный "Кубок Дружбы" по каратэ. Накопленный опыт стал определяющим при выборе Самары в качестве места проведения следующего XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2025 году.

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