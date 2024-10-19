В управлении Следственного комитета рассказали о работе над самыми громкими делами

19 октября отмечается День образования службы криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Сотрудники криминалистических подразделений выполняют одну из важнейших задач и участвуют в расследовании самых громких преступлений. Мы поговорили с заместителем руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Дмитрием Серебряковым и узнали, как в регионе работали над раскрытием наиболее громких преступлений.

- Дмитрий Михайлович, расскажите, почему стали работать следователем.

- Я всегда хотел работать в правоохранительных органах. По окончании института ФСИН получил звание лейтенанта. К тому времени у меня уже сформировалось желание стать следователем. Удачно пройдя собеседование в следственном управлении по Самарской области, я был трудоустроен следователем в следственный отдел города Тольятти.

Через несколько лет службы в территориальных следственных отделах области меня перевели в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

С самого начала в моем производстве находились уголовные дела о преступлениях против личности (убийства, изнасилования). Работая над раскрытием преступлений этой категории, мне в первую очередь хотелось добиться справедливости, чтобы виновный обязательно понес наказание за совершенное деяние.

- Вспомните какое-то из первых дел, которое вы расследовали?

- Я очень хорошо помню свой первый выезд на место происшествия, где было совершено убийство, произошедшее в мое ночное дежурство. Со мной как с молодым следователем выехал руководитель следственного отдела. Он проконтролировал все мои первоначальные следственные действия, подсказал алгоритм осмотра и очередность изъятия предметов, так как мне на тот момент не хватало опыта расследования преступлений.

- Сложно было раскрывать первое преступление?

- Это "бытовое" преступление. Мужчины распивали спиртные напитки, произошел конфликт, в ходе которого были причиненные ножевые ранения потерпевшему. Мы обнаружили на месте преступления тело погибшего. Подозреваемый не скрывался и находился в той же квартире, на его теле также имелось ножевое ранение. Позже выяснилось, что он сам нанес себе удар ножом, чтобы инсценировать самозащиту и избежать ответственности за убийство. Орудие убийства - нож - нашли на месте происшествия и изъяли. Результаты одорологической экспертизы подтвердили версию умышленного убийства.

- А как доказали, что подозреваемый сам себя ранил?

- Провел очные ставки, выяснил, что к нему насилие никто не применял, удары ножом не наносил. Оказалось, что подозреваемый, находясь в соседней комнате, сам себе нанес удар тем же ножом, которым и убил потерпевшего. Причем у подозреваемого был брат, который до того отсидел в тюрьме. Вот он-то ему и подсказал как можно действовать, чтобы снять с себя подозрения в убийстве. К слову сказать, тот самый брат через месяц совершил покушение на убийство, которое я тоже расследовал.

- А что из первых расследований еще запомнилось?

- В первые месяцы моей службы было совершено убийство новорожденного. Женщина родила ребенка на работе (в раздевалке производственной базы), положила младенца в пакет и выкинула за забор.

Когда было обнаружено тело ребенка, проводились оперативно-разыскные мероприятия, с целью установления женщин, работающих рядом с местом преступления. Так вышли на женщину, которая в период беременности никому не говорила о своем положении (учитывая, что она была полная по комплекции, никто не догадался). Ее генетический материал сравнили с "генетикой" погибшего младенца и установили, что именно она является матерью. При этом у нее еще была взрослая дочь, которую она родила дома и в медицинские учреждения не обращалась ни в период беременности, ни после родов.

- Какие из громких уголовных дел вам приходилось расследовать позже?

- Я расследовал ограбления банков, совершенные организованной группой. Налетчики были очень дерзкие, преступления совершались в масках. Лидер развелся с женой, увлекался оружием. Его подельник бывал в горячих точках, остался без денег. И вот они сошлись, и началась серия нападений. В одном из эпизодов убили охранника.

- Как на них вышли?

- Думаю, что в любом случае их бы установили. Но получилась почти детективная история. Лидер группы одно из преступлений совершил в одиночку. Он решил надеть не медицинскую маску, как обычно, а силиконовую, чтобы иметь внешность другого человека. Заказал по Интернету в Москве несколько масок. Наш оперативник стал "раскапывать" происхождение маски, когда стало понятно, что она была на грабителе. Так нашли интернет-магазин. Посмотрели, кто покупал маску, стали следить за покупателем и выяснили, что за короткий промежуток времени у него появилась дорогая машина, он постоянно ездил за границу. В итоге мы провели обыски, нашли схрон с оружием, деньги и другие вещественные доказательства. Сейчас все члены банды уже осуждены.

- Какие еще громкие дела вам пришлось расследовать?

- Работал над расследованием громкого дела по нападению на главу территориального управления Росимущества.

- В этом деле же была серия заказных нападений на разных людей?

- Да. Но сначала о серии не было известно - был факт нападения на главу управления Росимущества. Мы его начали расследовать. Провели большую работу и в итоге вышли на группу людей, которые в тот момент активно занимались нападениями. Причем в то же время, когда мы расследовали, они совершили еще одно нападение. И уже после задержания обвиняемые сами признались в других эпизодах. Кто-то признал вину, кто-то нет. Сначала мы задержали восьмерых, потом девятого. Сейчас все они осуждены.

- Приходилось расследовать еще какие-то заказные нападения в последнее время?

- Из того, что широко освещалось в СМИ, - дело Вадима Пантюхина о "заказе" депутата.

- А вы знали изначально, что при проведении ОРМ проводилась спецоперация и в СМИ было объявлено, что убит депутат? Мне пришлось поучаствовать, но я не знала, что объявление об убийстве - часть спецоперации.

- ОРМ проводили сотрудники ФСБ. Как установили позже следствие и суд, Пантюхин обратился к человеку с предложением за деньги убить депутата. Тот для вида согласился - как позже объяснил нам, чтобы не согласился кто-то другой. Сам "киллер" рассказал о происходящем депутату, и они обратились в ФСБ, написали заявление. А дальше уже проводилась спецоперация, объявили об убийстве и Пантюхина задержали.

- Было в Самаре громкое убийство вдовы банкира Екатерины Пузиковой. Обвинение предъявили ее поклоннику Алексею Ряскову, а позже он был обнаружен повешенным в тюремной больнице.

- Да, я расследовал и ее убийство, и смерть подозреваемого Алексея Ряскова. Были разные "теории заговора" вокруг этой истории. Но мы полагаем, что Рясков не смог смириться, что Пузикова его отвергла. В деле были данные, что когда они расстались, он преследовал ее. Как будто он очень хотел вернуть ее себе. А она, наоборот, его отталкивала. В итоге, полагаем, он подкараулил ее… А потом покончил с собой. Он был здоров, проведенные экспертизы это подтвердили. В СМИ публиковалось много разных версий о том, что якобы его склонили к этому убийству или убили. Они не нашли подтверждения.

- Были в вашей практике громкие преступления, не связанные с убийствами?

- Я расследовал уголовные дела по фактам хищениям нефти посредством незаконных нефтеврезок. Два эпизода хищений на 116 и 80 тонн.

- Какие еще резонансные дела приходилось расследовать?



- Я расследовал уголовное дело по факту умышленного поджога салона ритуальных услуг, в результате которого погибли два человека.

- А почему люди находились в этом салоне ночью?

- Коммерческая деятельность велась круглосуточно. Буквально за час до поджога к ним приезжала машина с клиентами. И в тот момент, когда здание уже загорелось, клиенты попытались спасти людей из салона. Потерпевший мужчина выскочил на улицу весь обгоревший, а девушка-диспетчер там оказалась заблокирована.

- Теперь вы работаете в отделе криминалистики. Чем занимаетесь здесь?

- Мы занимаемся криминалистическим сопровождением дел. Изучаем дела, обсуждаем дальнейший ход расследования. Есть у нас определенное распределение обязанностей. На меня возложено одно из основных направлений - расследование преступлений прошлых лет. Мы изучаем дела, расследование которых когда-то было приостановлено. Заново проводим опросы, подключаем оперативников.

Иногда это дела 30-летней давности. Бывает, что по прошествии многих лет свидетели уже могут что-то новое рассказать, не боясь последствий. Например, в 1990-е люди боялись иногда, что их убьют за показания. А сейчас некоторые преступления благодаря новым показаниям удается раскрыть.

При расследовании мы подключаем отдел по расследованию особо важных дел или районные отделы, иногда сотрудничаем с работниками других ведомств. Часто посредством рекомендаций, указаний, личного координирования, следственных действий дело в итоге удается направить в суд. Из громких последних раскрытых преступлений последних лет - убийство криминального авторитета из Сызрани.

- Много времени в вашей жизни занимает ваша работа?

- Она занимает все время полностью. Супругу, кстати, я тоже встретил на работе. Работа ответственная - нельзя же просто так бросить расследование и уйти в отпуск, например.

В этот день я хочу пожелать своим сослуживцам выдержки, стойкости духа, мужества, неиссякаемой энергии, поддержки друзей, близких и единомышленников в нелегкой, но очень важной службе!