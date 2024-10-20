Появились подробности смертельного ДТП с иномарками в Самаре

В субботу, 19 октября, в результате столкновения Renault Sandero и Mercedes Benz GLK 250 погибла 61-летняя женщина.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности ДТП.

55-летний водитель автомобиля Renault Sandero, зарегистрированном в 56 регионе, двигался по ул. Вольской со стороны ул. Краснодонской. Возле дома №101 по ул. Вольской при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLC 250.

От удара кроссовер отбросило вправо на опору дорожного знака. На месте ДТП скончалась пассажирка этой машины.

Также в ДТП пострадали пассажиры Mercedes-Benz - восьмилетняя девочка и 40-летняя женщина. Они самостоятельно обратились в больницу, где им после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.