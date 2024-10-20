Появились подробности смертельного ДТП с иномарками в Самаре

В субботу, 19 октября, в результате столкновения Renault Sandero и Mercedes Benz GLK 250 погибла 61-летняя женщина.
В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности ДТП.
55-летний водитель автомобиля Renault Sandero, зарегистрированном в 56 регионе, двигался по ул. Вольской со стороны ул. Краснодонской. Возле дома №101 по ул. Вольской при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLC 250.
От удара кроссовер отбросило вправо на опору дорожного знака. На месте ДТП скончалась пассажирка этой машины.
Также в ДТП пострадали пассажиры Mercedes-Benz - восьмилетняя девочка и 40-летняя женщина. Они самостоятельно обратились в больницу, где им после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.