Мэрия Самары получила предложения инвесторов о поставке новых трамваев

Департамент транспорта Самары подвел итоги отбора получателей субсидий на модернизацию системы городского электрического транспорта. Речь идет о трамваях.
В опубликованном протоколе указано, что на отбор поступила только одна заявка — от муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление".
Представители МП попросили предоставить субсидию в размере 5 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 1,84 млрд, в 2025 году — 1,5 млрд, в 2026 году — 1,66 млрд. При этом мэрия была готова выделить 6 млрд рублей.
По итогам рассмотрения заявку ТТУ признали надлежащей, но сам отбор ввиду отсутствия конкурентов — несостоявшимся. Как правило, в таких случаях решение принимают в пользу единственного участника.
В дептрансе Волга Ньюс пояснили, что 6 млрд рублей на модернизацию системы городского электрического транспорта городу выделили из областного бюджета. Не исключено, что на остаток суммы смогут претендовать частные инвесторы.
"В администрацию Самары обратились различные организации с предложениями по проведению работ, касающихся инфраструктуры и поставки подвижного состава. Обращения находятся в стадии рассмотрения", — сообщили Волга Ньюс в департаменте.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.