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Транспорт Транспорт и связь

Мэрия Самары получила предложения инвесторов о поставке новых трамваев

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары подвел итоги отбора получателей субсидий на модернизацию системы городского электрического транспорта. Речь идет о трамваях.

Фото: Александра Ламзина

В опубликованном протоколе указано, что на отбор поступила только одна заявка — от муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление".

Представители МП попросили предоставить субсидию в размере 5 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 1,84 млрд, в 2025 году — 1,5 млрд, в 2026 году — 1,66 млрд. При этом мэрия была готова выделить 6 млрд рублей.

По итогам рассмотрения заявку ТТУ признали надлежащей, но сам отбор ввиду отсутствия конкурентов — несостоявшимся. Как правило, в таких случаях решение принимают в пользу единственного участника.

В дептрансе Волга Ньюс пояснили, что 6 млрд рублей на модернизацию системы городского электрического транспорта городу выделили из областного бюджета. Не исключено, что на остаток суммы смогут претендовать частные инвесторы.

"В администрацию Самары обратились различные организации с предложениями по проведению работ, касающихся инфраструктуры и поставки подвижного состава. Обращения находятся в стадии рассмотрения", — сообщили Волга Ньюс в департаменте.

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