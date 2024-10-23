В регионе дополнительно направят 2,5 млрд руб. на зарплаты бюджетникам

Во вторник, 22 октября, на заседании Самарской губернской думы депутаты утвердили бюджетные корректировки на 2024 год. По предложению главы региона основные направления, на которые будут направлены дополнительные объёмы средств в 2024 году: 2,5 млрд руб. - на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения.

"Новый руководитель области задал хороший темп изменений, а вместе с тем растут и ожидания жителей. Естественно, требуются усилия, корректировки, чтобы соответствовать запросу общества на позитивные изменения, - прокомментировала председатель областного родительского собрания, член правления Союза женщин Самарской области Елена Климова. - По итогам заседания Самарской губернской думы для себя отметила оптимистические изменения в социальном блоке планирования бюджета. Дополнительные средства на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения - это важно. Мы сильны нашим образованием, нашей системой воспитания подрастающего поколения. Педагоги - это люди, которые помогают в формировании мировоззрения человека, его жизненных ценностей. И в широком понимании образование - это фундамент дальнейшего благополучия нашей области и страны, поэтому поддержка работников сферы образования, в том числе финансовая, - это вклад в наше будущее".

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина отметила, что достойная заработная плата однозначно способствует привлечению и удержанию квалифицированных кадров в отрасли.

"От имени медицинского сообщества выражаю искреннюю благодарность губернатору Самарской области за инициативу по повышению оплаты труда медицинских работников. Внимание власти к проблемам здравоохранения вдохновляют нас на дальнейшую активную и плодотворную работу на благо здоровья населения Самарской области", - заявила Татьяна Сивохина.