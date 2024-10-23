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Власть и политика

В регионе дополнительно направят 2,5 млрд руб. на зарплаты бюджетникам

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 октября, на заседании Самарской губернской думы депутаты утвердили бюджетные корректировки на 2024 год. По предложению главы региона основные направления, на которые будут направлены дополнительные объёмы средств в 2024 году: 2,5 млрд руб. - на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения.

"Новый руководитель области задал хороший темп изменений, а вместе с тем растут и ожидания жителей. Естественно, требуются усилия, корректировки, чтобы соответствовать запросу общества на позитивные изменения, - прокомментировала председатель областного родительского собрания, член правления Союза женщин Самарской области Елена Климова. - По итогам заседания Самарской губернской думы для себя отметила оптимистические изменения в социальном блоке планирования бюджета. Дополнительные средства на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения - это важно. Мы сильны нашим образованием, нашей системой воспитания подрастающего поколения. Педагоги - это люди, которые помогают в формировании мировоззрения человека, его жизненных ценностей. И в широком понимании образование - это фундамент дальнейшего благополучия нашей области и страны, поэтому поддержка работников сферы образования, в том числе финансовая, - это вклад в наше будущее".

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина отметила, что достойная заработная плата однозначно способствует привлечению и удержанию квалифицированных кадров в отрасли. 

"От имени медицинского сообщества выражаю искреннюю благодарность губернатору Самарской области за инициативу по повышению оплаты труда медицинских работников. Внимание власти к проблемам здравоохранения вдохновляют нас на дальнейшую активную и плодотворную работу на благо здоровья населения Самарской области", - заявила Татьяна Сивохина.

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