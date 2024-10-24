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Муниципалитеты Власть и политика

Власти Самары урежут программу по развитию исторического поселения на 2,2 млрд рублей

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары подготовила проект постановления, в соответствии с которым в программу "Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара" на 2024–2028 годы внесут изменения. В частности, планируется почти на треть - до 5,63 млрд рублей вместо 7,86 млрд рублей - урезать расходы на реализацию программных мероприятий.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно о планах городских властей потратить на развитие исторического поселения 7,86 млрд рублей. Предполагалось, что в проект программы, разработанный управлением главного архитектора города, войдут четыре основных задачи, включающие перечень мероприятий (в том числе, запуск ретротрамвая, обустройство пешеходных зон, ремонт исторических зданий и т. д).

Первой задачей значилось совершенствование нормативной базы, регламентирующей проведение мероприятий в границах исторического поселения городского округа Самара, развитие его инвестиционной привлекательности. Но если ранее на ее решение было предусмотрено 92,7 млн рублей, то в обновленной версии цифру сократили втрое: до 35,6 млн рублей. 

Вторая задача подразумевала сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия и объектов исторической застройки. Ее решение потребовало бы 3,8 млрд рублей, но в версии от октября 2024 года сумму урезали до 1,85 млрд рублей.

На решение третьей задачи — развитие инфраструктуры исторического поселения — выделят 3,74 млрд рублей вместо ранее планируемых 3,86 млрд рублей.

Четвертой задачи — создание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения для управления процессами развития исторического поселения (на это закладывали 113,5 млн рублей)  — в новом документе не оказалось вовсе.

Таким образом, общий объем финансирования урезали до 5,63 млрд рублей.

 В обосновании отмечается, что проект постановления подготовлен управлением главного архитектора мэрии Самары 4 октября 2024 года "в целях приведения программы в соответствие с решением городской думы от 29 августа 2024 г. "О внесении изменений в решение городской думы от 19 декабря 2023 года № 347 "О бюджете Самары на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

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