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Суды Происшествия

Тольяттинец получил шесть лет колонии за попытку заработать на наркотиках

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В начале мая 2024 г. тольяттинец в мессенджере договорился с неизвестным о "подработке" закладчиком. Позже он забрал пакет с оптовой партией запрещенного вещества — 21 г и расфасовал в 42 свертка. Разложить "товар" по тайникам мужчина не успел, так как попался правоохранителям.

В суде он признал вину и получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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