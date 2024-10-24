Тольяттинец получил шесть лет колонии за попытку заработать на наркотиках

В Тольятти суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В начале мая 2024 г. тольяттинец в мессенджере договорился с неизвестным о "подработке" закладчиком. Позже он забрал пакет с оптовой партией запрещенного вещества — 21 г и расфасовал в 42 свертка. Разложить "товар" по тайникам мужчина не успел, так как попался правоохранителям.

В суде он признал вину и получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.