16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" предлагает проверить свои знания об отцовстве Вячеслав Федорищев поздравил таможенников с профессиональным праздником Вячеслав Федорищев поздравил РКЦ "Прогресс" со 130-летием и вручил коллективу орден Гагарина Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом В Самаре впервые пройдет форум для промышленников и IТ-компаний

Власть и политика

"Диалог" и ЦУР помогут муниципалитетам выстраивать коммуникацию с жителями ПФО

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 октября, в Пензе начал работу окружной семинар АНО "Диалог Регионы" для представителей всех 14 регионов ПФО. Госслужащие, курирующие внутреннюю и информационную политику, совместно с руководителями Центров управления регионами (ЦУР) обсудят актуальные вопросы интернет-коммуникаций органов власти с жителями, лучшие практики регионов.

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПФО

С приветственным словом к участникам семинара обратился заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Буренков. "Развитие эффективной коммуникации власти и жителей помогает нам не только выявлять проблемные вопросы на территориях и решать их, но и позволяет сохранять доверие к органам власти, повышать уровень социального самочувствия", — отметил замполпреда.

В числе важных задач, стоящих перед регионами — создание Муниципальных центров управления (МЦУ).

"Значительная концентрация людей на ограниченной территории и высокие ожидания жителей серьезно повышают требования к работе власти. При этом перечень вопросов, которые должны находиться в центре внимания органов МСУ, очень широк. Здесь востребованы новые нестандартные инструменты работы с людьми", — подчеркнул Игорь Буренков.

Как отметил первый замгендиректора АНО "Диалог Регионы" — головной организации ЦУР — Кирилл Истомин, сделать коммуникацию жителей и представителей власти эффективнее поможет развитие Муниципальных центров управления по методологии ЦУР.

"В ходе заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин рекомендовал рассмотреть возможность масштабирования опыта ЦУР на муниципальный уровень. Для нас это очень высокая оценка. Мы также видим большую заинтересованность муниципальных глав в создании таких центров. Среди основных задач МЦУ — повышение качества диалога жителей и представителей власти, а также создание комплексной аналитики для управленцев на основе запросов населения. Цифровые инструменты МЦУ станут поддержкой местных глав в принятии решений по развитию территорий", — отметил Кирилл Истомин.

Только за 2024 г. Центры управления регионами ПФО обработали более 1,5 млн инцидентов в соцсетях, что на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из наиболее эффективных форматов диалога власти и жителей в соцсетях являются прямые эфиры. В этом году ЦУР провели более 2 тыс. прямых линий с участием органов исполнительной власти и местного самоуправления в социальных сетях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3