Амар Рахманович на следующей неделе вернётся в расположение "Крыльев Советов"

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Амар Рахманович, восстанавливающийся после травмы, на следующей неделе вернется в расположение команды, сообщает rusfootball.info.

Напомним, боснийский футболист в межсезонье получил травму голеностопа. В начале сентября 30-летний игрок перенес операцию.

Рахманович выступает за "Крылья Советов" с сентября 2022 года. Провел за команду 55 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.