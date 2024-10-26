Амар Рахманович на следующей неделе вернётся в расположение "Крыльев Советов"

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Амар Рахманович, восстанавливающийся после травмы, на следующей неделе вернется в расположение команды, сообщает rusfootball.info.
Напомним, боснийский футболист в межсезонье получил травму голеностопа. В начале сентября 30-летний игрок перенес операцию.
Рахманович выступает за "Крылья Советов" с сентября 2022 года. Провел за команду 55 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️