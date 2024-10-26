За 9 месяцев 2024 г. Роспотребнадзор изъял в регионе более 168 кг некачественного хлебах и кондитерских изделий

За девять месяцев 2024 г. Управление Роспотребнадзора по Самарской области изъяло 168,6 кг кондитерских и хлебобулочных изделий, не отвечающих требованиям к качеству и безопасности, сообщает ведомство.

Управлением отобрано и исследовано 1387 проб кондитерских и хлебобулочных изделий, из них: 855 проб на соответствие по микробиологическим показателям, 348 проб на соответствие по физико-химическим показателям, 162 пробы на соответствие по санитарно-химическим показателям, 10 проб на соответствие по радиологическим показателям, 12 проб на наличие ГМО.

По результатам лабораторных исследований выявлено 30 проб кондитерских изделий, не отвечающих установленным требованиям по микробиологическим показателям.

Лабораторные исследования проб кондитерских изделий проведены хозяйствующими субъектами в рамках производственного контроля, в реализацию в торговую сеть данная продукция не поступала.

В исследованных образцах наличие техногенных радионуклидов, генетически модифицированных организмов (ГМО), токсичных элементов, пестицидов не обнаружено.

За выявленные в ходе проверок нарушения составлено 42 протокола об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления на общую сумму 810 тыс. рублей.

"В целях недопущения попадания на продовольственный рынок некачественной плодоовощной продукции изъят оиз оборота 69 партий хлебобулочных и кондитерских изделий в количестве 168,6 кг (14 партий объемом 12 кг — хлебобулочных изделий и 55 партий объемом 156,6 кг — кондитерских изделий). Основными причинами забраковки являются: отсутствие полной и достоверной информации о реализуемом товаре, истечение сроков годности продукции", — уточнили в ведомстве.