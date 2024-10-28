48 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 25 по 27 октября, в Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции задержали 48 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего за время рейдов автоинспекторы выявили более 900 нарушений ПДД. Так, 125 автомобилистов нарушили правила тонировки, 44 — неправильно перевозили детей, 101 — не воспользовался ремнем безопасности.

Кроме того, 15 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы попались на нарушении ПДД 17 раз.