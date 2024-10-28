Жительница Самарской области заплатит 100 тыс. руб. за фиктивную регистрацию мигрантов

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В Октябрьске суд рассмотрел уголовное дело 56-летней местной жительницы, которую обвиняли в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.