Жительница Самарской области заплатит 100 тыс. руб. за фиктивную регистрацию мигрантов

В Октябрьске суд рассмотрел уголовное дело 56-летней местной жительницы, которую обвиняли в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В январе 2024 г. женщина поставила на учет в своей квартире трех граждан Таджикистана. При этом она не собиралась предоставлять мигрантам жилье.
В итоге женщине назначили штраф 100 тыс. рублей.
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