Тольяттинца осудили за распитие пива с 17-летним братом

В Тольятти суд вынес приговор 22-летнему местному жителю за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкоголя. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Молодой человек неоднократно пил пиво со своим 17-летним братом и привлекался за это к административной ответственности. В августе 2024 г. в магазине разливных напитков парень опять уговорил подростка вместе распить 2 л пива.
На суде тольяттинец признал вину. Ему назначили 160 часов обязательных работ.
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