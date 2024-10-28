Тольяттинца осудили за распитие пива с 17-летним братом

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В Тольятти суд вынес приговор 22-летнему местному жителю за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкоголя. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.